لثلاثة مواسم المصري يتعاقد مع منذر طمين لاعب الرياضي القسنطيني الجزائري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع منذر طمين مهاجم فريق الرياضي القسنطيني الجزائري بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027 وذلك بعد فك ارتباط تعاقد اللاعب بناديه وتوقيعه على تعاقده الجديد مع المصري

المصري يتعاقد مع منذر طمين لاعب الرياضي القسنطيني الجزائري لثلاثة مواسم



الجدير بالذكر أن اللاعب منذر طمين والبالغ من العمر 23 عامًا ويجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم يعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة بالكرة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي ظهر بوضوح مع فريق الرياضي القسنطيني والذي وصل معه إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.