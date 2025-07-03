عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بورسعيد ورشة عمل تدريبية للأطباء البيطريين العاملين بمديرية الطب البيطري ببورسعيد

جاءت الدورة تحت رعاية اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق، وتحت إشراف الدكتورة فاتن صلاح، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد

وعقدت فاعليات الدورة بمركز تدريب الأطباء البيطريين بمحافظة الإسماعيلية للتدريب العملي على تنفيذ برامج التحصينات السيادية.

عقد ورشة عمل للتدريب العملي على إجراء التحصينات السيادية لأطباء بورسعيد

وتهدف هذه الورشة لرفع كفاءة الكوادر البيطرية وتأهيلهم عمليًا بما يسهم في تنفيذ خطط التحصين القومية على الوجه الأمثل والحفاظ على الثروة الحيوانية كركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تنفذها مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد لتطوير الأداء المهني للأطباء البيطريين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القطاع البيطري والزراعي.