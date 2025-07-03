حملات تفتيشية على محال ومنافذ تداول اللحوم والدواجن بزهور بورسعيد

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور، برئاسة الدكتورة فاتن صلاح، مدير عام المديرية حملة تفتيشية موسعة على عدد من محال ومنافذ تداول اللحوم والدواجن بحي الزهور.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية

واستهدفت الحملة المرور على عدد من المحال والمنشآت الغذائية لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

حملات تفتيشية موسعة على محال ومنافذ تداول اللحوم والدواجن بزهور بورسعيد

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة بورسعيد على حماية صحة المواطنين وضمان توافر أغذية آمنة وسليمة بالأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد استمرار هذه الحملات بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على تداول الأغذية بمختلف أنحاء المحافظة.