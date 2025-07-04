ضواحي بورسعيد يستجيب لشكوى مواطنين بمواجهة فارز قمامة | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد حملاتها المكثفة لإزالة الأشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم ومواجهة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة والاستجابة لشكاوي المواطنين



كانت إدارة الأشغالات وادارة شئون البيئة بضواحى بورسعيد نفذت حملة لإزالة اسباب شكوي بمنطقة السيدة نفيسة عمارة ١٣٣ برفع وإزالة الفرزة وانهاء الشكوي

حملة لإزالة شكوى بمنطقة نفسية فى ضواحي بورسعيد

وشددت العزبى علي مواصلة العمل علي الاستجابه السريعه لحل مشاكل المواطنين وأنها لن تتهاون فى أزالة اي أشغالات وتعديات أو مخلفات

ولفتت ان التحرك في إطار جهود الحي المستمرة والعمل على الاستجابة السريعة لحل مشاكل المواطنين