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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضواحي بورسعيد يستجيب لشكوى مواطنين بمواجهة فارز قمامة | صور

حملة لإزالة شكوى بمنطقة نفسية فى ضواحي بورسعيد
حملة لإزالة شكوى بمنطقة نفسية فى ضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد حملاتها المكثفة  لإزالة الأشغالات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم ومواجهة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة  والاستجابة لشكاوي المواطنين 

 كانت إدارة الأشغالات وادارة شئون البيئة بضواحى بورسعيد نفذت حملة لإزالة اسباب شكوي بمنطقة السيدة نفيسة  عمارة ١٣٣ برفع وإزالة الفرزة وانهاء الشكوي

حملة لإزالة شكوى بمنطقة نفسية فى ضواحي بورسعيد 

وشددت   العزبى  علي مواصلة العمل علي الاستجابه السريعه لحل مشاكل المواطنين وأنها لن تتهاون فى أزالة اي أشغالات وتعديات أو مخلفات

ولفتت ان التحرك  في إطار جهود الحي المستمرة والعمل على الاستجابة السريعة لحل مشاكل المواطنين

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