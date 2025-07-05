شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد جهودًا مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وبمتابعة من الأستاذ محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ، حيث واصلت إدارة تحسين البيئة جهودها المكثفة في عدد من المواقع الحيوية بنطاق الحي.

وشملت الأعمال مناطق شارع عادل الشربيني وشارع كسري ومحيط جهاز الإنقاذ والطوارئ بالإضافة إلى المناطق السكنية الثالثة والرابعة ومنطقة خان الخليلي وتضمنت الأعمال كنس الشوارع ورفع المخلفات والقمامة وتجريف الرمال وتفريغ صناديق القمامة باستخدام المعدات والسيارات المخصصة لذلك بمشاركة فرق العمل الميداني تحت إشراف إدارة تحسين البيئة بالحي.

مناخ بورسعيد يواصل حملات النظافة المكثفة بمختلف مناطق الحي

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتعزيز المظهر الحضاري بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين ويؤكد التزام حي المناخ بالبعد البيئي في خطة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين إدارة المخلفات وتعزيز الوعي البيئي في مختلف الأوقات بما في ذلك فترات العطلات والمناسبات الرسمية.