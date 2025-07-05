قادت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحى، و بالتنسيق وبمعاونة شرطة المرافق حملة مع إدارة الإشغالات وادارة تحسين البيئة لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بمناطق متفرقة بالحى بتواجد للأجهزة التنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والإلتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق أعلي درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد.

وتم رفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بمنطقة مبارك ، وتم التنبيه بعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم، وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة فروشات للخضار والفاكهة و عدد من الإشغالات الثابتة و المتحركة من أمام الرصيف العام ونهر الطريق .





ضواحي بورسعيد يواصل تنفيذ الحملات لإزالة الإشغالات ومخالفات الطريق

وشددت شيماء العزبى بأنه لن يتم السماح بوضع اي إشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورٱ وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي إشغال متحرك أو ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه.