في جولة مفاجئة.. محافظ بورسعيد يتابع الخدمات المقدمة للمصطافين

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، شاطئ بورسعيد بنطاق حي العرب، خلال جولة مفاجئة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين والتأكد من تواجد وانتشار المنقذين على الشاطئ رافقه المهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب.

وخلال جولته، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في أداء المهام موجهًا بمتابعة دورية ومنتظمة لأعمال المنقذين على الشاطئ لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين والمصطافين.وإعداد تقرير يومي يتضمن مواعيد عمل المنقذين ونطاق انتشارهم على الشواطئ بنطاق حي المناخ والشرق والعرب، لتحقيق الانضباط على شواطئ المحافظة.

في جولة مفاجئة للشاطئ .. يشدد على زيادة عدد المنقذين

كما التقى محافظ بورسعيد بعدد من المصطافين على الشاطئ، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.