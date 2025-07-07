بورسعيد: ضبط 40 كيلوجرامًا من قطع الدجاج منتهية الصلاحية

شهدت محافظة بورسعيد سقطة جديدة لمطعم شهير حيث نجح رجال الرقابـــــــة التموينيــــة فى محافظة بورسعيد فى ضبط كميات كبيرة من الدجاج منتهى الصلاحية بالزهور

بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى.



واكد محمد حلمي مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد انه عندما يزداد الطمع تندثر المسئوليه ويتحول الغذاء إلى أداه خطر بدلاً من كونه مصدر للحياة ,,,

ولفت مدير تموين بورسعيد ان ما تم رصده داخل أحد المطاعم الشهيرة بدائرة حى الزهور هو تجسيد لهذا المشهد المؤسف .

وأعلن مدير تموين بورسعيد نجاح إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بناءاً على تعليمات اللواء أ.ح مُحب حبشى محافظ بورسعيد

بالإشتراك والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، من ضبط 40 كيلوجرامًا من قطع الدجاج منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بمنطقة حي الزهور، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بناء على التقرير الطبى المفصل من الطبيب المرافق للحملة مخالفاً للقرار 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس .

ضبط 40 كيلوجرامًا من قطع الدجاج منتهية الصلاحية

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واكدت الجهات الرقابية بمديرية التموين بمحافظة بورسعيد استمرارها في شن الحملات المفاجئة، لضمان سلامة الغذاء المعروض وحماية المواطنين من كل ما يهدد صحتهم.

