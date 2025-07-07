حملات للنظافة وإزالة الإشغالات بضواحي بورسعيد

واصلت أجهزة حى الضواحي فى محافظة بورسعيد على مدار يوم الأثنين حملاتها بالتوازى لمتابعة رفع الاشغالات والمخالفات بنطاق الحى وكذا أعمال النظافة العامة

وقادت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحي فى بورسعيد الحملات المكبرة لازالة كافة الاشغالات والمخالفات والتعديات والعودة لخطوط التنظيم بمناطق متفرقة بالضواحى بناء علي تعليمات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف الجهود في ملف الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



ونفذ الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بالضواحى الحملة المكبرة لازالة الاشغالات بشارع مصطفى كامل أمام الكوبرى الاماراتى وشارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة وعدد من عربات اليد وتند وشماسي وبنوك خشبية واقفاص خشبية وبلاستيكية وحوامل خشبية وفروشات لسلع متنوعة وكراتين و كاوتشات سيارات وعدد من الكراسي والترابيزات من أمام بعض المقاهى من امام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى



وشددت شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس الحى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه



حملات للنظافة بقطاعات الضواحي المختلفة

وفى سياق أخر واصلت أجهزة ضواحي بورسعيد التنفيذية منذ صباح يوم الاثنين أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة تشهد جهود مضاعفة بجميع شوارع الحى وميادينه

وانتشرت فرق تحسين البيئة بالضواحى وشعارها تكثيف لأعمال النظافة بجميع مناطق الحى



ونفذت الفرق أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بنطاق الضواحى مستمرة وفقا للخطة الموضوعة من الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى



وشددت رئيس حي الضواحى على تكثيف حملات النظافة بجميع مناطق الضواحى وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين

بمجهودات فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة بحي الضواحى ، مدعمين بسيارات ومعدات الحي، وهو الذى تكامل مع قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين ، تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع وميادين الضواحى.



جاء ذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ و النهوض بمنظومة رفع المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد.

