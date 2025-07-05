استجابة لمطالب أهالي بورسعيد إعادة تشغيل إشارة مرورية

أعلنت إدارة مرور بورسعيد، إعادة تشغيل الإشارة المرورية بتقاطع شارعي النصر و٢٣ ديسمبر، وذلك استجابة لمطالب المواطنين بعد تعطلها، نظرًا لأهمية هذا التقاطع الحيوي الذي يعد من المحاور الرئيسية بمدينة بورسعيد ويشهد كثافة مرورية عالية خاصة في أوقات الذروة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق السيولة في الحركة بمناطق الأكثر كثافة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لأداء الإشارات المرورية بالشوارع والميادين والحفاظ على كفاءتها كأحد عناصر الانضباط المروري.

إعادة تشغيل إشارة مرورية بتقاطع شارعي النصر و٢٣ ديسمبر

وجاءت أعمال التشغيل والصيانة بالتنسيق بين حي الزهور وقطاع الكهرباء والإدارة العامة للمرور، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتأكد من كفاءة الإشارة الفنية وتشغيلها بكامل طاقتها لتنظيم حركة المركبات والمشاة وتخفيف الزحام المروري في محيط وسط المدينة بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية والحد من الحوادث.