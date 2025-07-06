سكرتير عام بورسعيد ورئيس حي الزهور يترأسان حملة واسعة على النظافة

قاد اللواء عمرو فكرى سكرتير عام محافظة بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد حملة مكبرة للنظافة بنطاق حي الزهور فى المحافظة .

جاءت الحملة استجابة لشكاوى أهالي الحي ، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية المختلفة .

ترأس اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، يرافقه اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، الحملة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية والمؤسسات الحيوية بالحي .

قامت الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بديوان عام حي الزهور ، مدعومين بسيارات النقل الميكانيكي و المكبس وعمال إدارة تحسين البيئة برفع كميات من القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع المحيطة بالمناطق السكنية والمؤسسات الحيوية .

و قام عمال الحي برفع القمامة والمخلفات وإفراغ صناديق القمامة بمحيط مدرسة الغرفة التجارية و مستشفي الزهور العام و عدد من الشوارع الرئيسية و الفرعية.

سكرتير العام بورسعيد ورئيس حي الزهور يترأسان حملة واسعة على النظافة

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي .