اتفحمت في لحظة.. حماية بورسعيد المدنية تخمد النيران بسيارة أجرة ببورفؤاد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،جهود الأجهزة التنفيذية في السيطرة على حريق بإحدى سيارات النقل الداخلي بشارع 23 يوليو جاء ذلك بحضور الرائد علاء الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول، والأستاذ محمد رفعت سكرتير المدينة وممثلي هيئة الاسعاف والحماية المدنية والغاز والكهرباء.





هذا وقد تمكن رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد،من السيطرة علي حريق نشب في سيارة نقل داخلي "تاكسي" بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد.

رئيس مدينة بورفؤاد : تمكن قوات الحماية المدنية من اخماد حريق إحدى سيارات النقل الداخلي وسط تواجد لكافة شبكات المرافق

وعقب تلقي الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بلاغاً بالحريق وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي انتقلت على الفور إدارات العلاقات العامة والإعلام والطوارئ والكهرباء والاشغالات لمتابعة الموقف على أرض الواقع، وكان اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إشارة من إدارة الحماية المدنية تفيد بإندلاع النيران داخل إحدى سيارات النقل الداخلي في نطاق مدينة بورفؤاد.

وعلى الفور وجه مدير أمن بورسعيد رجال الإطفاء، بالوصول إلى مكان البلاغ، وبرفقته 2 سيارة إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي باقي السيارات المحيطة.



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.

وتناشد مدينة بورفؤاد السادة مواطني المدينة الكرام بضرورة توخي الحذر وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الحرائق حفاظاً على سلامة المواطنين.