بورفؤاد تكثف حملاتها المفاجئة لرفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،الحملات المكبرة المفاجئة والتي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع عدد من الإشغالات بنطاق محيط مسجد الشعراوي والسوق المركزي القديم ومساكن العبور و الفيروز ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع البورفؤادي، واستراتيجية محافظة بورسعيد للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كل الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بأنحاء المدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط على الشوارع الرئيسية.

بهنساوي: الحملة استهدفت محيط مسجد الشعراوي والسوق المركزي القديم ومساكن العبور و الفيروز

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تسبب الإزعاج وتعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.