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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراءات احترازية لحين إصلاح أعطال الاتصالات وتمركز لسيارات الإسعاف فى بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد ، عن نقاط تمركز سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة .

جاء توزيع التمركزات في بورسعيد، نظرا للأعطال الطارئة التي أثّرت على خطوط الاتصال الخاصة بجهات الطوارئ داخل محافظة بورسعيد.

وشملت تمركزات سيارات الإسعاف ٢٣ نقطة موزعة بمختلف حدود بورسعيد الإدارية.

أجراءات احترازية لحين إصلاح أعطال الاتصالات ٢٣ تمركز لسيارات الإسعاف فى بورسعيد 


1-الكاب نقطه اسعاف مستقله 
2-ك33  نقطة إسعاف مستقله 
3-ك23 نقطة إسعاف مستقله 
4-السلام نقطه اسعاف مستقله 
5-الحي الاماراتي نقطه اسعاف ملحقه بوحده الحي الاماراتي 
6-المنطقه الصناعيه نقطه اسعاف ملحقه بالمجمع الخدمي 
7-شرق النفق نقطه اسعاف ملحقه بخدمات النفق 
8-غرب النفق نقطه اسعاف ملحقه بخمات النفق
9-سهل الطين نقطه اسعاف مستقله 
10-ك9 نقطه اسعاف مستقله 
11-الديبه نقطه اسعاف ملحقه بالوحده الصحيه 
12 المناصره نقطه اسعاف مستقله 
13-بلال نقطه اسعاف ملحقه مساكن حكوميه 
14- بنك الاسكان نقطه اسعاف مستقله 
15-المناخ نقطه إسعاف مستقله
16-الكويت نقطه اسعاف ملحقه بوحده صحه الكويت 
17-القابوطي نقطه اسعاف مستقله 
18 - مستشفي النفسيه ملحقه بمستشفي النفسيه 
19-الشاطئ نقطه اسعاف مستقله 
20- التحرير نقطه اسعاف ملحقه بمجمع طبي 
21 - الشرق المبني الرئيسي 
22-بورفؤاد نقطة إسعاف مستقله 
23-تعاونيات بورفؤاد نقطه اسعاف مستقله

بورسعيد الشبكة الوطنية الموحدة الاسعاف الأعطال الطارئة محافظة بورسعيد

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