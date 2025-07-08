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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب الاستقرار على مرشحه بالشيوخ.. "مستقبل وطن" بورسعيد يناقش الاستعداد للانتخابات

مستقبل وطن بورسعيد يناقش استعدادات انتخابات الشيوخ
مستقبل وطن بورسعيد يناقش استعدادات انتخابات الشيوخ
محمد الغزاوى

عقدت هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا برئاسة النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور الكابتن أحمد جوهر، مرشح الحزب على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة خطة العمل التنظيمية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التواصل مع الشارع البورسعيدي، إلى جانب متابعة التجهيزات الفنية والإدارية الخاصة بالحملة الانتخابية.

عقب الاستقرار على مرشحه بمجلس الشيوخ "مستقبل وطن" بورسعيد يناقش الاستعداد للانتخابات

وأكد النائب عادل اللمعي خلال الاجتماع على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد من أجل كسب ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يعوّل على كوادره في تحقيق نتائج قوية تليق بثقة الشارع ودور الحزب في الحياة السياسية.

وأضاف  محمد النوساني، أمين التنظيم بالمحافظة، أننا اليوم أمام استحقاق وطني جديد يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الكامل بخطة الحزب وتنظيمه الدقيق في كل مرحلة.

وأشار  طارق الجيار، أمين مساعد المحافظة، إلى أن نجاحنا في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة لن يكون إلا ثمرة لتكاتفنا، ووعي أعضاء الحزب بدورهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن.

وأعرب أعضاء هيئة مكتب المحافظة، عن ثقتهم الكاملة في مرشح الحزب على المقعد الفردي الأستاذ أحمد جوهر، ودعم ترشحه بكل قوة، مؤكدين أن كل عضو في الحزب هو ركيزة أساسية في هذه المعركة الانتخابية، وسنعمل من الآن وفق استراتيجية واضحة تشمل كل المراكز والأحياء، لضمان وصول رسالتنا وبرنامجنا إلى كل بيت في بورسعيد.

من جانبه، أعرب المرشح أحمد جوهر عن تقديره لدعم الحزب وثقته، مؤكدًا التزامه الكامل بنهج "مستقبل وطن" في خدمة المواطنين، والسعي لأن يكون صوتًا قويًا يعبر عن طموحات أبناء بورسعيد تحت قبة الشيوخ.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حزب مستقبل وطن على مواصلة الحراك السياسي المنظم، والاستعداد الجاد لخوض الانتخابات بروح من الالتزام والمسئولية تجاه الوطن والمواطن.

بورسعيد مستقبل وطن مجلس الشبوخ الحراك السياسي الاستعداد للانتخابات

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