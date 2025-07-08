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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري

محافظ بورسعيد يشهد الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري
محافظ بورسعيد يشهد الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري
محمد الغزاوى

شهد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم مساءٱ، فعاليات الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي تستضيفه محافظة بورسعيد بقصر ثقافة بورسعيد، ويأتي في إطار جهود دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتنشيط الحركة المسرحية بالمحافظة،  برئاسة الفنان محمد رياض، والدكتور عادل عبدو مدير المهرجان وتحت إشراف المخرج محمد الدسوقي

وأشاد محافظ بورسعيد ، بفعاليات المهرجان الثقافية و الفنية والفكرية، مؤكدا أهمية جعل بورسعيد، منصة مفتوحة لكل المبدعين، لافتٱ أن المهرجان ليس مجرد حدث فني  بل هو رسالة بأن المسرح لا يزال حيًا وينبض بالفكر والإبداع ويُعبّر عن الإنسان ويُشكّل وعي الأجيال.

محافظ بورسعيد يشهد الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري

وأشاد محافظ بورسعيد ، بإتاحة الفرصة للمواهب الشابة من أبناء المحافظة للمشاركة الفعالة والاستفادة من الخبرات المسرحية المتميزة. مؤكدٱ أن بورسعيد لديها من الإمكانات والبنية التحتية والكوادر الفنية ما يؤهلها لاحتضان كبرى  الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية سواء على المستوى المحلي أو القومي أو حتى الدولي.

ورحب محافظ بورسعيد بالفنانين المتواجدين بالحفل على رأسهم الفنان محمد رياض، مثنيٱ على أعماله الفنية المتميزة، والحضور المحترم في وجدان الجماهير، مؤكدا أن وجوده بيننا اليوم إضافة وقيمة كبيرة لهذا الحدث الفني الراقي.

واختتم اللقاء، بالتأكيد على استمرار دعم بورسعيد لكل المبادرات التي تهدف إلى نشر الوعي الفني والثقافي، وتعزيز دور المسرح كأداة تنوير، وإعادة ربط الجمهور بروح الفن الأصيل الذي يرقى بالذوق العام ويحافظ على الهوية المصرية.

وشهدت فعاليات الحفل الختامي تفاعل واسع من المشاركين، مما يعكس شغف أبناء المحافظة بالفن المسرحي. وتم تكريم المدربين في الورش الفنية وتكريم الفنان بن بورسعيد المخرج سمير زاهر، كما تم اهداء اللواء محب حبشي درع تكريمٱ لدعمه الكبير للمهرجان.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مهرجان المسرح القومي قصر ثقافة بورسعيد

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