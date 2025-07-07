أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحةفظة بورسعيد عن استبدال الأرقام الساخنة للجهات المعنية بالأرقام البديلة التالية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

جاء ذلك في ضوء الأعطال الطارئة التي أثّرت على خطوط الاتصال الخاصة بجهات الطوارئ داخل محافظة بورسعيد

لضمان استمرار الخدمة عقب حريق سنترال رمسيس بورسعيد تعلن أرقام بديله للطوارئ .. وبيانها كالتالي:

مركز عمليات الشبكة الوطنية 0663222945

النجدة 122 - 0663223600

الحماية المدنية 180 - 0663220729

الإسعاف 123 - 0663220693

طوارئ الغاز 129 - 01099880477

طوارئ الكهرباء 121 - 01211904453

طوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 125 - 0663244275

طوارئ أشغال مياه هيئة قناة السويس 0663386479

وأهابت الشبكة الوطنية بالمواطنين فى بورسعيد التعاون والالتزام باستخدام الأرقام البديلة المعلنة أعلاه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة.