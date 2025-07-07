محافظ بورسعيد يتابع زرع أعمدة الطاقة الشمسية بطريق بحري ترعة السلام

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد،اليوم أعمال بدء زراعة أعمدة الإنارة بطريق بحر ي ترعة السلام – ترعة سرحان، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث أعمدة الإنارة واستبدال المتهالك منها بأعمدة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية في إطار جهود محافظة بورسعيد لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية.

رافقه خلال الجولة المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بمحافظة بورسعيد،و احمد زغلف رئيس حي الغرب ،وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال بدء زراعة عدد من أعمدة الطاقة الشمسية بطريق بحري ترعة السلام

تشمل الأعمال تنفيذ مشروع إنارة الطريق على قطاعين، بهدف تحسين مستوى الرؤية الليلية على الطريق، وتعزيز معدلات الأمان وتقليل نسب الحوادث، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. مؤكدا على أهمية مراعاة أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أن استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة.