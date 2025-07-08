عقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اجتماعًا لمقابلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية، المرشحين لتولي مناصب قيادية داخل الكلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية في إطار حرص جامعة بورسعيد على ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والتميز في اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية.



شملت المقابلات اختيار مرشحين لشغل منصب رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي، ومنصب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة بعناية إلى الرؤى والخطط الزمنية التي عرضها كل مرشح، مؤكدًا أهمية أن تكون هذه الخطط قابلة للتنفيذ وواقعية وتصب في مصلحة تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وقد أثمرت المقابلات عن طرح عدد من الأفكار المبتكرة والجادة، والتي لاقت اهتمامًا خاصًا من رئيس الجامعة، في ظل دعمه المستمر للعقول المبدعة والتفكير "خارج الصندوق"، بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية للكليات والجامعة بشكل عام.



رئيس جامعة بورسعيد: اختيار القيادات يتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والتميز لخدمة أهداف التطوير بالجامعة

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الجامعة على أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد على قيادات تمتلك الرؤية والكفاءة، مؤكداً أن معايير الاختيار للمناصب الشاغرة في الجامعة ترتكز على الشفافية، والتميز، والقدرة على الإسهام في تحقيق أهداف الجامعة التنموية والتطويرية.