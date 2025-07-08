بعد تعطل الخط الساخن.. قرار عاجل من مدير الرعاية الصحية ببورسعيد

أصدر الدكتور أحمد حسن مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد ، تعليمات عاجلة باستقبال كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية للمنتفعين، بدون حجز مسبق نظرا لتعطل الخدمة على خلفية أعطال الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس

وكشف مدير رعاية بورسعيد الصحية عن اعلان الصفحة الرسمية للرعاية على مواقع التواصل الاجتماعي بيان بالتعليمات الصادرة

بعد تعطل خدمة الخط الساخن مدير رعاية بورسعيد الصحية يصدر تعليمات للوحدات والمراكز استقبال المنتفعين

وجاء نص بيان رعاية بورسعيد الصحية، أنه نظرًا لوجود عطل فني برقم الخدمة المخصص لعملاء منظومة التأمين الصحي الشامل ..

نٌطمئن عملائنا الكرام بأن الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في استقبال المترددين "بدون حجز مسبق من خلال 15344"، حفاظًا على استمرار تقديم الخدمة وضمان عدم توقفها تحت أي ظرف ..

وقد وجهنا جميع المنشأت الحرص التام نحو استقبالكم وتقديم الخدمات اللازمة دون التأثر بالعطل الفني المؤقت لخدمات الحجز المميكن .. دمتم بصحة وعافية.