سكرتير عام كفر الشيخ يناقش خطة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة خطة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة داخل المحافظة، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام يونس، مدير مكون التنافسية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أحمد كحلة، مدير تطوير التكتلات الزراعية، والدكتورة أمل عبد الحي، مدير الاستثمار بوزارة التنمية المحلية، وعماد داهش، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، وأحمد الصفطي، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية، ومحمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأيمن خلف الله، مدير إدارة التنمية.

وكان فريق عمل التكتلات الاقتصادية قد قام بزيارة ميدانية شملت عددًا من وحدات الصناعات المحلية بمدينة برج البرلس ومركزي فوه ودسوق، وجرى رصد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، ومناقشة سبل التغلب عليها وفقًا للواقع العملي واحتياجات كل تكتل.