مستقبل وطن كفر الشيخ يعقد اجتماعا تنظيميا بالوحدات الحزبية بمركز بيلا

عقد حزب مستقبل وطن، اليوم، اجتماعًا تنظيميًا لعدد من الوحدات الحزبية بأمانة الحزب بمركز بيلا، وذلك في إطار استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ، وتعزيزًا للعمل التنظيمي على مستوى المركز.

حضر الاجتماع المهندس فوزي الرفاعي، الأمين العام للحزب بمحافظة كفر الشيخ، ووليد زيتون، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة ومرشح الحزب لمجلس الشيوخ 2025، والمحاسب إيهاب زيدان، أمين الحزب بمركز بيلا، وباسم السمنودي، أمين التنظيم بالمركز.

وشهد الاجتماع مناقشة موسعة حول آليات دعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية، إلى جانب التأكيد على الالتزام الحزبي الكامل بدعم مرشحي النظام الفردي، وعلى رأسهم وليد زيتون والمهندس سامي سعد.

كما ناقش أهمية توحيد الصفوف، وتكثيف الجهود التنظيمية على مستوى الوحدات الحزبية لدعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحزب في خدمة المواطن ودعم استقرار مؤسسات الدولة.