«طب كفر الشيخ» تنظم ورشة عمل حول أساسيات مناظير الشعب الهوائية | صور

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل تدريبية لأطباء الأمراض الصدرية بعنوان "أساسيات مناظير الشعب الهوائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تلك الورشة تعد ترجمة دقيقة لاستراتيجية إدارة الجامعة القائمة على دعم إدارة مستشفياتها بكافة التخصصات وتقديم كافة سبل الدعم العلمي من أجل تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية في كافة التخصصات والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومتابعة كل ما هو جديد في القطاع الطبي، بما يساهم في الحفاظ على صحة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بتخصصاتها المختلفة.

تعزيز مهارات الأطباء

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز مهارات الأطباء المقيمين والأخصائيين في التعامل مع مناظير الشعب الهوائية، وتعزيز التعاون المشترك بين الأقسام الطبية بمستشفيات الصدر الحكومية والأقسام ذات العلاقة مثل العناية المركزة، التخدير.

برامج تدريبية متخصصة تواكب المعايير الدولية

ومن جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة، أن هذه الورش تعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب المعايير الدولية، موضحًا أن القطاع الطبي يعمل على إتاحة فرص تدريبية متميزة، بهدف بناء كوادر طبية قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

جدير بالذكر أنه جرى عقد ورشة عمل المنظار الشعبي المرن flexible bronchoscopy بقسم الصدر - كلية الطب البشري بالجامعة، على مدى يومين وشملت محاضرات وتدريبات عملية Hands-on training.

وقام بالتدريب الدكتور هاني حسين أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب، ومشاركة كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم، وقد أثنى كل الحضور على الاستفادة العلمية والكلينيكية في ورشة العمل.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاني حسين أن المنظار الشعبي المرن (flexible bronchoscopy) تقنية حديثة ومتقدمة في قسم الصدر بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، وهو يمثل تطورًا كبيرًا في مجال تشخيص وعلاج أمراض الرئة، ويتميز هذا المنظار بمرونته، مما تتيح للأطباء فحص المسالك الهوائية بدقة عالية، وتحديد المشاكل الصحية، وأخذ عينات من الأنسجة، وحتى إجراء تدخلات علاجية بسيطة، مما يتيح للطبيب الوصول إلى الشعب الهوائية الأصغر والأكثر تفرعًا داخل الرئتين لتشخيص وعلاج أمراض الرئة.

كما شملت ورشة العمل محاضرات نظرية بعنوان "أساسيات مناظير الشعب الهوائية" حاضرها الدكتور محمد الشيخ مدرس الأمراض الصدرية بالقسم، والدكتور أسماء أبو الخير مدرس الأمراض الصدرية بالقسم.

وبدأت فعاليات التدريب العملي باستخدام مجسمات dummy بالتعاون مع وحدة التدريب الطبي المستمر ومعمل المهارات بدعم مديرة الوحدة الدكتورة مروة غلاب، وأثمرت الورشة عن تدريب نحو 25 طبيبًا ما بين نائب وأخصائي للأمراض الصدرية من مختلف أقسام الكلية ومستشفيات الصدر بمحافظة كفر الشيخ.