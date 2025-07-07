الدفعة 55 .. رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب الزراعة| صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة 55 للعام الأكاديمي 2025 لطلاب كلية الزراعة بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة، وبحضور عمداء الكليات، ووكلاء كلية الزراعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأولياء الأمور.

خلال كلمته، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ: "يسعدني ويشرفني بالنيابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، في درة التاج للجامعات المصرية، جامعة كفر الشيخ"، موجهًا الشكر لأسرة كلية الزراعة على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة “مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الزراعة من الكليات الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا من كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.”

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي إلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلى مستوى من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسبًا لسوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلاب في أبهى صورة، تنفيذًا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلاب حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.

أوصى رئيس جامعة كفر الشيخ أبناءه الطلاب بأنهم "سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر"، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغالٍ في سبيل أن يصلوا بأبنائهم إلى هذا اليوم، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية الزراعة الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها. كما وجه التهنئة لأبنائه الطلاب فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.

وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن “جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.”

وأثناء الحفل، جرى تقديم العديد من الفقرات الغنائية والموسيقية، وتكريم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، ثم التُقطت صورة تذكارية لخريجي كلية الزراعة الدفعة 55 للعام الأكاديمي 2025 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.