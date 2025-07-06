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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ تشارك ببرنامج صناع التأثير للتدريب على مهارات الإعلام الرقمي

المشاركون
المشاركون
محمود زيدان

شاركت جامعة كفر الشيخ فى برنامج "صُنّاع التأثير" لتدريب شباب الجامعات على مهارات الإعلام الرقمي، والذي تم عقده بمعهد اعداد القادة بحلوان، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها معهد إعداد القادة، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب مهارات أساسية في مجالات الإعلام الرقمي، بما يُسهم في صقل قدراتهم وتشجيعهم على الاستخدام الواعي للمحتوى الإعلامي.             

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن برنامج "صُنّاع التأثير" يُعد نموذجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين التدريب العملي والزيارات الميدانية وورش العمل التفاعلية، ويمنح المشاركين فرصة لاكتساب مهارات استثنائية تعزز من حضورهم الإعلامي، وتُرسّخ لديهم ثقافة التأثير الإيجابي عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن البرنامج تضمّن زيارة ميدانية إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تعرّف الطلاب على آليات العمل الاحترافي داخل كبرى المؤسسات الإعلامية، وبدأت الجولة بزيارة مركز التدريب والتطوير، الذي يُعد أحد أبرز الأذرع التخصصية في تطوير الكوادر الإعلامية، حيث اطلع المشاركون على منظومة الدورات التدريبية التي يقدّمها المركز، والخدمات التقنية المتنوعة التي تدعم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، بما يواكب أحدث المعايير المهنية والتقنية.

كما شملت الزيارة جولة داخل غرفة التحكم الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تَعرّف الطلاب على منظومة فحص الجودة للصوت والصورة التي تُطبق على القنوات الفضائية، واطّلعوا عن قرب على آليات إدارة البث ومتابعة المعايير الفنية، ما أتاح لهم فهماً عميقاً لدور التكنولوجيا في ضمان الاتساق وجودة المنتج الإعلامي.

وكانت المحطة الأبرز خلال الزيارة في مركز الصوت والدولبي، الذي يُعد من أهم المراكز الفنية المتخصصة في مجال الصوتيات والمكساج في مصر والعالم العربي، حيث تعرّف الطلبة على التجهيزات المتقدمة في المركز، التي تشمل أحدث تقنيات الدولبي ديجيتال والمعالجة متعددة القنوات، إضافة إلى غرف الصوت المعزولة وفريق مهندسي الصوت المحترف، مما أتاح لهم فرصة استثنائية لاستيعاب مراحل الإنتاج الصوتي بدءًا من التسجيل ووصولًا إلى التصحيح والمكساج ومراقبة الجودة.

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