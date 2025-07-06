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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم كفر الشيخ: تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية 13يوليو

اعتماد نتيجة
اعتماد نتيجة
محمود زيدان

تبدأ المدارس الثانوية العامة والمدارس الفنية بمحافظة كفر الشيخ تلقي أوراق الالتحاق بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025م، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والمقرر الانتهاء منها يوم الخميس المقبل، وذلك بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد درجات القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤكدًا أن درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بمدن وقرى المحافظة، تحددت بـ 245 درجة، والثانوي العام منازل بـ140 درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي العام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا وبناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018 بشأن تنظيم الترخيص لفصول الخدمات.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ الحد الأدنى لقبول الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، التعليم المزدوج، الخدمات»، طبقًا للجدول المرفق:

جدير بالذكر أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي (بنوعيه) على أن تقوم المدارس بتسجيل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدم الطلب إيصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه، ويتم تسجيله من خلال مسؤول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف (التنسيق) على أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

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