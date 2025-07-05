اليوم الأول.. ننشر أسماء مرشحي مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

شهدت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس المحكمة، اليوم السبت، استقبال أوراق ترشح 7 مرشحين وذلك خلال اليوم الأول لبدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

مرشحو الشيوخ في اليوم الأول

المرشحون خلال اليوم الأول لتلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025م، هم: وليد زيتون، سامي سعد، مرشحا حزب مستقبل وطن، إبراهيم عيسي، مرشح حزب حماة الوطن، محمد الراجحي، نبيل عبد الفتاح، أيمن الفقي، رفيق سكران.

جدير بالذكر أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، قد فتح اليوم في التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025م.