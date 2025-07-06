«مستقبل وطن» كفر الشيخ يعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور مرشحي الشيوخ| صور

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمقر الحزب بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز الأداء التنظيمي ومتابعة استعدادات الحزب للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء الاجتماع بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظة، المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، المهندس سامي سعد، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ، ووليد زيتون، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ.

كما شارك في الاجتماع أمناء المراكز وأمناء التنظيم والأمناء المساعدين بالمراكز على مستوى المحافظة، وجرى استعراض الوضع التنظيمي الحالي، وبحث آليات تطوير الأداء داخل المراكز والوحدات الحزبية المختلفة.

تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق

وأكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بكفر الشيخ، خلال الاجتماع، أهمية المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، والتواصل الفعّال مع المواطنين لنقل رؤية الحزب وبرامجه.

متابعة دقيقة ودورية للوحدات التنظيمية

وأشار المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم الحزب، إلى أن الحزب بالمحافظة يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز بنيته التنظيمية، من خلال متابعة دقيقة ودورية لكافة الوحدات التنظيمية، بما يضمن استعدادها الكامل لأي استحقاق انتخابي خاصة مجلس الشيوخ.