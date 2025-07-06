بمساحة فدان .. إزالة 11 حالة تعد في كفر الشيخ | صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 23 قيراطًا بنطاق مركز كفر الشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكد رئيس المدينة، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.