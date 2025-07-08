تعليم كفر الشيخ: مد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال لـ15 يوليو الجاري

أعلن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، عن مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، للعام الدراسي 2025/2026، لتخفيف العبء على أولياء الأمور، حتى 15 يوليو الجاري، لإتاحة أكبر عدد من الأطفال للالتحاق بالمرحلة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدارس الرسمية عربي على موقع وزارة التربية والتعليم ..emis.gov.eg..، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب المقبول ومتابعة موقف تسليمه للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب إلكترونيًا بعد الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

وفيما يخص الطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق للإدارة التعليمية، وتقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن طريقة الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، [https://kj.kfsedu.gov.eg](https://kj.kfsedu.gov.eg)، وسيستمر أعمال التقديم حتى 30 يونيو 2025، وتعليمات التقدم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، ولا يمكن لولي الأمر التقدم بطلب التحاق لنجله، وعلى المدرسة المتميزة للغات، وفي نفس الوقت التقدم.

وعلى المدارس الرسمية للغات، لذا على ولي الأمر، والاختيار بين التقدم للمدرسة المتميزة... أو المدارس الرسمية، وسن التقدم لرياض الأطفال بالمستوى الأول عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم، ولا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بقاعات رياض الأطفال.