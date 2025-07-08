كفر الشيخ.. إزالة 3 حالات تعدٍ في سيدي سالم

تابع اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم، حملات إزالة مكبرة للتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ومزارع الاستزراع السمكي بقرى سد خميس والتفتيش والروضة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدٍ متنوعة، وجرى إزالة حالة تعدٍ على أرض استزراع سمكي بعزبة عبد الفتاح طه التابعة للوحدة المحلية بسد خميس، بمساحة تقدر بـ 110 أمتار مربعة.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدٍ في المهد على أرض زراعية بزمام جمعية الروضة الزراعية التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة، بمساحة إجمالية بلغت 220 مترًا مربعًا. فضلاً عن إزالة حالة بناء مخالف بالطوب الأبيض البلوك على أرض زراعية بمساحة 50 مترًا مربعًا بقرية التفتيش.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الإزالات تمت بشكل كامل، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى المعنية.