لتعويض فشل صفقة ويليامز.. برشلونة يلجأ إلى لاعبه السابق

أكد تقرير صحفي، دخول تشافي سيمونز لاعب لايبزيج الألماني، قائمة اهتمامات نادي برشلونة لتعويض فشل ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.

وبحسب صححيفة “آس” الإسبانية، يواصل برشلونة بحثه عن مهاجمين، بعد رفض نيكو ويليامز والتعقيدات المستمرة مع لويس دياز في ظل تفاوض بايرن ميونيخ معه.

وأضافت أنه برز اسم جديد على طاولة برشلونة وهو تشافي سيمونز خريج أكاديمية النادي الكتالوني، وتُقدّر قيمة انتقاله بأكثر من 60 مليون يورو، لكن النادي الألماني مستعدّ لبيعه.

نيكو ويليامز يجدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى 2035

وكان أتلتيك بلباو، أعلن الجمعة الماضي، توصله إلى اتفاق مع نيكو ويليامز لتمديد عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، لمدة 8 مواسم، ليستمر اللاعب في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2035.

وأوضح أنه تم رفع قيمة الشرط الجزائي بأكثر من 50% مقارنةً بالعقد السابق.