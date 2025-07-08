الفرق بين ألم جلطة القلب والذبحة الصدرية.. فيديو

قال الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، إن هناك التباسًا شائعًا بين أعراض الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية وبين مشاكل المعدة والقولون، مؤكدًا أن هذا الخلط أصبح أمرًا شائعًا ويجب توضيح الفروقات لتفادي التأخير في التشخيص.

وأضاف الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، خلال لقائه مع الإعلامية اية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن آلام الجلطة غالبًا ما توصف بأنها "وجع شديد جدًا"، أو شيء يضغط بقوة على الصدر، أو سكاكين، لافتًا إلى أن الشخص لا يستطيع تحديد مكان الألم بدقة بإصبعه، وهذا مؤشر يُطمئن غالبًا بأنه ليس ألمًا قلبيًا.

وأكد الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، أن كثيرًا من حالات الجلطة القلبية تظهر على هيئة ألم في الجزء الأعلى من المعدة، ويصاحبها غثيان وربما قيء، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض يُخطئ بعض المرضى في تفسيرها ويظنون أنها نزلة معوية أو برد في المعدة، ما قد يؤدي إلى تأخر في التدخل الطبي.