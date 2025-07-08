عمرو وهبة يعتذر عن تعليق ساخر تزامن مع حريق سنترال رمسيس: «لم أكن أعلم بسقوط ضحايا»

قدم الفنان عمرو وهبة اعتذارًا رسميًا لجمهوره ولأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، وذلك عقب موجة من الجدل والانتقادات التي طالته بسبب تعليق ساخر نشره بالتزامن مع وقوع الحادث المأساوي.

وقال وهبة في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»:

"مبارح كنت بهزر على موضوع زي ما ناس كتير بتعمل، والنهاردة عرفت إن في ناس استشهدت في الحريق، فبعتذر طبعًا لو الكلام مكانش في وقته.. ربنا يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء ويصبر أهلهم".

وأكد الفنان أن تعليقه لم يكن بنيّة السخرية من الكارثة أو الاستهانة بحجمها، بل كان مجرد دعابة غير موفقة في توقيت خاطئ، موضحًا أنه يشعر بالحزن مثل الجميع ويتضامن مع أسر الضحايا في هذه الأزمة المؤلمة.

واختتم وهبة حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لمشاعر الناس، مؤكدًا أن ما حدث سيكون درسًا مهمًا له بشأن التريث قبل التفاعل مع الأحداث الجارية.