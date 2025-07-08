شل خدمات الدولة.. تحرك برلماني عاجل بسبب حريق سنترال رمسيس

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الحريق المروع الذي اندلع في سنترال رمسيس وأدى إلى وفاة أربعة من العاملين وعدد من المصابين، فضلا عن توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني، ما أثر سلبًا على عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.

وقال "وهدان"، في طلبه، إن هذا الحريق تسبب في شلل كامل لخدمات الاتصالات في مناطق واسعة، وأثر على البنوك وشركات الطيران والتواصل مع الإسعاف والحماية المدنية، ما تسبب في ارتباك كبير داخل منظومة الخدمات والأمن السيبراني، وأدى إلى تهديد مباشر للاقتصاد والأمن القومي، وهو ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم والتقصير الواضح" في إدارة البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وتساءل "وهدان"، كيف لدولة عريقة بحجم مصر أن تتوقف لمدة تصل إلى 12 ساعة بسبب حادث حريق في أحد السنترالات؟ وأين كانت الخطط البديلة التي يفترض أن تكون جاهزة لمواجهة مثل هذه الكوارث؟، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية عن الحادث، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة التي عرضت الدولة ومواطنيها لمخاطر جسيمة.

وطالب النائب بسرعة مراجعة خطط الطوارئ والبدائل التكنولوجية لدى وزارة الاتصالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن الحادث كشف عن هشاشة البنية التحتية المعلوماتية وعدم جاهزيتها لمواجهة الأزمات، وهو ما يستوجب تحركا حكوميا سريعا لوضع حلول جذرية ودائمة.