بدون مكياج.. ناهد السباعي تفاجئ جمهورها بظهور لافت

شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ناهد السباعى، فى الصور بإطلالة لافته من عطلتها الصيفية بدون مكياج،مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها تبدو منسدلة علي كتفيها.