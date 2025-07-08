محافظ الأقصر يوجه بتطوير كامل في المدينة قبل الموسم السياحي.. صور

أجرى المهندس عبد المطلب عماره ، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية والخدمية بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات العامة، واستعدادات المحافظة للموسم السياحي الجديد.

بدأت الجولة بتفقد أحد المطاعم التابعة لأملاك المحافظة، والذي تم فسخ التعاقد معه بسبب تعثر المستأجر في سداد المستحقات المالية، حيث تم استرداد المطعم تمهيدًا لإعادة طرحه للاستثمار مرة أخرى.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال النظافة العامة في منطقة الكرنك، مرورًا بعدد من النجوع منها النجع التحتاني، نجع الشيخ موسى، نجع السبتية، وخلف معبد الكرنك، حيث وجه بطلاء أكشاك الكهرباء في المنطقة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يتناسب مع الأهمية السياحية للموقع.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الوحدة الصحية بالكرنك القديم، وهي من أقدم الوحدات الصحية بالمنطقة، حيث تفقد عيادة الأسنان، ومقر التطعيمات، وصيدلية الأدوية، وصيدلية الألبان الاسترشادية التابعة لمركز الإرشاد الوراثي. ووجه وكيل وزارة الصحة بالأقصر بتقديم تقرير شامل عن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة غير المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف تطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشاد محافظ الأقصر بالخدمات المقدمة في وحدة الكرنك القديم، خصوصًا عيادة الأسنان والتطعيمات وتنظيم الأسرة، موجّهًا بتوفير طبيب مقيم بشكل دائم في الوحدة، وتحسين مستوى الخدمة الطبية بها ، كما استجاب المحافظ لطلب المواطنين بإنشاء سجل مدني، ووجّه بإرسال خطاب رسمي إلى وكيل وزارة العدل والشهر العقاري لبحث إمكانية توفير الخدمة بمنطقة الكرنك القديم.

كما تفقد ساحة معبد الكرنك، ووجّه بسرعة تطويرها استعدادًا للموسم السياحي المقبل في الأول من أكتوبر، إلى جانب تفقد أعمال رصف طريق البحاروة بطول 400 متر بمنطقة الكرنك، ومتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة مساكن المرور في نجع الخطباء، والتي بلغت نسبة إنجازها 60%.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال تركيب الإنترلوك حول مسجد الإخوين بنجع الخطباء بمساحة 9000 متر مربع.

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير المدينة، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.