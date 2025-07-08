انتظام صرف الخبز المدعم و المقررات التموينية بالأقصر

تابع دكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين منذ السابعة صباحاً و على مدار الساعة حتى إنتهاء التشغيل لنحو 321 مخبزا داخل المحافظة و كذلك الأنشطة التموينية الأخرى المرتبطة صرفها بالجانب الرقمى و تكنولوجيا الإتصالات كتجار التموين و مشروع جمعيتى البالغ عددهم نحو 633 نشاطا و 559 مستودع دقيق، و جميعها تعمل بكفاءة منذ التاسعة صباحاً و على مدار الساعة و جارى المتابعة و العرض فى حينه و أن ماكينات الصرف الإلكتروني تعمل بصورة طبيعية دون أي معوقات حتى الآن.

يأتى ذلك بناء على توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، لمتابعة أي مستجدات و التنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات الرقمية بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز و المقررات التموينية وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية.

و قد قامت مديرية التموين و التجاره الداخلية بالأقصر، بمتابعة غرفة العمليات للمديرية و متابعة إنتظام العمل و الصرف فى ظل تواجد ميداني مكثف من بدء التشغيل لمديري الإدارات و رؤساء المكاتب و المفتشين لضمان إنتظام صرف الخبز و المقررات التموينية .