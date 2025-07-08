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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"زراعة الأقصر" تعلن حصاد أنشطتها خلال شهر يونيو الماضي

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
وكيل وزارة الزراعة بالاقصر

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر الدكتور جابر محمد كلحي، عن حصاد المديرية لشهر يونيو الماضي، حيث واصلت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي توزيع تقاوى المحاصيل الصيفية عبر منافذها بالمحافظة، إلى جانب المرور الدوري علي الزراعات المختلفة للوقوف علي مدي استجابة المزراعين للتوصيات الفنية .


وكشف تقرير الاعمال لشهر يونيو عن الانتهاء من التسوية بالليزر لمساحة 333 فدان لزراعة محصول الذرة الشامية 2025 وزراعة مساحة 185 فدان ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي بالأقصر، كما تم تنفيذ عدد (4) ندوة حقلية عن زراعة وانتاج محصول الذرة الشامية.

وبالنسبة لإدارة المياه والاراضى، تم تطهير مساقى خاصة بخطة جهاز تحسين الأراضي  بطول 4  كم، كما تم تشكيل روابط مستخدمي مياه على محطات مشروع الرى الحقلي المطور، كما يتم المرور أسبوعيا مع هندسة الري لمتابعة مناسيب المياه بالترع.

وبالنسبة للإدارة العامة للإنتاج الحيواني، تم استخراج 11 رخصة محلات الاتجار في الاعلاف وخامتها، والاشتراك مع مشروع التغيرات المناخية فى تدوير دفعة بط مولار بنواحي اسنا والطود، والمرور الدوري على مزارع الانتاج الحيوانى والدواجن ومصانع الاعلاف بنواحى المحافظة.

وبالنسبة للإدارة العامة للتعاون، تم متابعة اعمال حركة الاسمدة المدعمة "الوارد - الموزع – الرصيد "، وتم متابعة أعمال التسكين للمجمعات الزراعية واتمام توصيل عدادات الكهرباء التي لم يتم تركيب العدادات بعد.

كما تم متابعة المطاحن على مستوى المحافظة للتأكد من الكميات الموردة من الزراع من القمح ومدى تناسبها مع ما تم حصاده، ومتابعة أعمال التفتيش والتحقق من دقة تنفيذ التعليمات والقوانين فى الجمعيات التعاونية داخل نواحى المحافظة، وتم توفير مستلزمات الانتاج الزراعى بالجمعيات التعاونية.

وبالنسبة لإدارة حماية الاراضي، تم تحرير 80 محضر تعدى للاراضى الزراعية بمساحة 8 س  17 ط 5 ف، وتمت الازالة لحالات التعدي بعدد 80 حالة فى المهد لمساحة 8 س 17 ط 5 ف، كما تم التنبية برفع الانقاض واعادة الارض لطبيعتها الزراعية، كما تم استصدار 311 قرار إزالة لمخالفات المباني على الاراضى الزراعية خلال الشهر.

بالنسبة لإدارة البساتين، تم المرور على عدد 2 صوبة انتاج فاكهه ومتابعة الزراعات وإعطاء التوصيات الفنية المناسبة للمزارعين، كما تم متابعة اعمال لجان فحص الموز لمكافحة مرض التورد والتبرقش موسم 2025 لمساحة تقدر 5375 فدان، كما تم الانتهاء من ترخيص عدد 1 مشتل انتاج شتلات قصب، وتم الانتهاء من ترخيص عدد 2 مشتل شتلات خضر، كما تم المرور على 3 صوب زراعية خضر ومتابعة الزراعات وإعطاء التوصيات الفنية المناسبة للمزارعين.

وبالنسبة لإدارة مكافحة الآفات، تم علاج مساحات محصول قصب السكر المصابة بمرض التفحم وذلك بتقليع الجور المصابة وجمعها فى اكياس بلاستيكية وحرقها خارج الحقل لمساحة 99 فدان و9 قيراط، واطلاق طفيل الترايكوجراما باجمالى مساحة 16930 فدان، وعلاج مساحات محصول قصب السكر المصابة بدودة القصب الكبيرة لمساحة 129 فدان، كما تم المرور على الزراعات النيلية بصفة دورية ومستمرة لتوعية وارشاد الزراع واكتشاف اى امراض والتعامل الفورى معها ان وجدت.

كما تم المرور على نواحى المحافظة شرق وغرب النيل لمتابعة اعمال مكافحة الحشائش على محصول الذرة الشامية والرفيعة وارشاد الزراع لضرورة التخلص منها ميكانيكيا، كما تم علاج عدد (106 نخلة ) مصابة بسوسة النخيل الحمراء بمركز الطود باجمالى كمية مبيد  106 كجم، كما تم المرور على 8 محلات للإتجار في المبيدات الزراعية وتم فحص عدد (1314) عبوة مبيدات، كما تم عقد عدد (4) ندوات بكل من مناطق منشاة العمارى والبياضية والحبيل والعوامية.

وبالنسبة لإدارة المحاصيل السكرية، تم المتابعة والاشراف الفنى على الحقول المنزرعة بتقنية الشتل بنواحى المحافظة واستخدام رى حديث بالتنقيط، والاستمرار في زراعة حقول جديدة بتقنية الشتل بمساحة تقدر 25 فدان  باجمالى يصل الى 73 فدان، والاستمرار فى دعم زراعة الاصناف الجديدة وقد تم زراعة مساحة قدرها 85 فدان بالصنف جيزة 4  بأجمالي حتى نهاية الشهر بمساحة 790 فدان .

وبالنسبة لبوابة الشكاوى الالكترونية، تم الانتهاء من فحص والرد على 30 شكوى من اصل اجمالى 44 شكوى، وجارى استكمال الباقى عدد 14 شكوى.

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