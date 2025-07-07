بدء أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية الثانيه لعام ٢٠٢٥ للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق ١٢ من يوليو الجارى.



وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر ، أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية .



وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري، بالأقصر إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة لنجاح الحملة تم التوجيه للإدارات البيطرية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وأضاف "لطفي" أن الحملة تستهدف تحصين ٧٨٧٧٥ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع، متضمنة تحصين عدد ٤٤٨١٩ رأس أبقار وجاموس وجمال، كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٣٣٩٥٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.