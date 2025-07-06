تعاون مثمر بين شفاء الأورمان بالأقصر والمجموعة المصرية لتعزيز التعليم

في إطار سعى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر الدائم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ، وحرص إدارة التمريض على دعم منظومة التعليم المستمرة، تم التعاون مع المجموعة المصرية من أجل تعزيز التعليم.



وعقدت المجموعة المصرية من أجل تعزيز التعليم، هذا الإطار سلسلة من المحاضرات التدريبية المتخصصة ، استهدفت الفريق التمريضى ، وكذلك المرضى وذويهم.

وتضمنت الفعاليات محاضرة علمية، خصصت لتدريب طاقم التمريض على أحدث الأساليب في استخدام وتركيب الغيار على الأدوات والمستلزمات الطبية المتعلقة بحالات( الفتحات الصناعية ).

كما تناولت المحاضرة ، كيفية التعامل مع التحديات التى قد تطرأ خلال رحلة العلاج.

وأثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، على التعاون المثمر مع المجموعة المصرية للتدريب ، التي تهدف إلى الاستثمار في التمريض وتوعية المرضى ، مؤكدا حرص المستشفى على توفير كل سبل النجاح والارتقاء بكافة الخدمات الطبية في أقسام المستشفى المختلفة .