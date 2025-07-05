ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26.. إزالة 17 حالة مخالفة بإسنا في الأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر بقيادة الدكتور على الصادق رئيس المدينة بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا بتنفيذ حملة إزالة مكبرة في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٦ أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى على املاك الدولة ضمن الحالات الواردة من المتغيرات المكانية وعدد ١٦ حالة ازالة واسترداد من الحالات الغير جادة والغير صالحة للتقنين وقد تمت الازالة لاجمالي ١٧ مخالفة بقرية كومير مركز إسنا على مساحة ١٥٢٨.٥٦م٢ و ٤٢٠ فدان و ٧ قيراط.



تمت الازالة بمعدات الوحدة المحليه لمركز ومدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين