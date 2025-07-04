افتتاح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأقصر

افتتح الدكتور هشام أبو زيد ، نائب محافظ الأقصر، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابع لمؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة الكابتن، وذلك بجوار موقف أرمنت – البياضيه بمدينة الأقصر، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك بحضور عبدالخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضيه، والمهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين، والمهندس مصطفي صادق، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، وعدد من قيادات ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.

وتفقد نائب المحافظ محتويات المنفذ من السلع الغذائية، والتي شملت لحوماً بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى الأرز، والسكر، والزيت، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، والتي تطرح بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحد من تأثرهم بارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أن افتتاح هذا المنفذ يأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، موجها الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" على دورها الفعّال في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها التنموي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنافذ تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق حالة من التوازن بالأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المادية.