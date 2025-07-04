قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصادم بين ملاكي ودراجة نارية يسقط 3 مصابين أعلى محور 26 يوليو
سوريا تطلق هوية بصرية جديدة تمثل دولة ما بعد الأسد
صدام ساخن بين تشيلسي وبالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
60 مليار شيكل.. ميزانية الحرب تشعل الخلافات في إسرائيل
حدث أمني في بيت حانون شمالي قطاع غزة
إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
مصادر فلسطينية: حماس ستسلم ردها على مقترح الهدنة مساء اليوم للوسطاء
انفجار ضخم في محطة وقود شرق روما.. وإصابات خطيرة بين المصابين
دعا لإجراء رادع.. مرصد الأزهر يدين تعرض مسلمة ورضيعها للتهديد بالقتل في ألمانيا
أرجو منكم الدعاء.. مروان عطية يوجه رسالة عقب إجراء عملية جراحية
الصحة: ناقشنا مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية إنشاء وحدات صحية خضراء مرنة بكفر الشيخ
عراقجي يدافع عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويؤكد التزام إيران بالرقابة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يفتتح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة
نائب محافظ الأقصر يفتتح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة
شمس يونس

افتتح الدكتور هشام أبو زيد ، نائب محافظ الأقصر،  منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابع لمؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة الكابتن، وذلك بجوار موقف أرمنت – البياضيه بمدينة الأقصر، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.


جاء ذلك بحضور عبدالخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضيه، والمهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين، والمهندس مصطفي صادق، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، وعدد من قيادات ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة. 
وتفقد نائب المحافظ محتويات المنفذ من السلع الغذائية، والتي شملت لحوماً بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى الأرز، والسكر، والزيت، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، والتي تطرح بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحد من تأثرهم بارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.
ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أن افتتاح هذا المنفذ يأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، موجها الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" على دورها الفعّال في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها التنموي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنافذ تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق حالة من التوازن بالأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المادية.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

وسام أبو علي

الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص

وسام ابو علي

مهيب عبد الهادي: وسام أبو علي خارج الأهلي

شيكابالا

أول قرار من الزمالك بعد اعتزال شيكابالا

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

ترشيحاتنا

ارشيفي

إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت

ارشيفي

حالات وفاة غامضة لموظفين في السفارة السويسرية في إيران

ارشيفي

هولندا تتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد