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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
شمس يونس

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية التي أقيمت بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تم تنظيمها بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ومكتبة مصر العامة، وفرع الهيئة العامة للاستعلامات، ومبادرة ظواهر المجتمعية وجمعية المصري للتنمية والتدريب واتحاد بشبابها، وذلك بحضور الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة التكنولوجية الجديدة بمدينة طيبة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية وممثلي المجتمع المدني، وحضور أكثر من 200 شخصا.

وحاضر خلال الندوة اللواء دكتور طارق جمعة مهدي الخبير والباحث الامني، الذي أكد على محورية ثورة 30 يونيو كمرحلة فاصلة في التاريخ المصري بما ساهمت به في التخلص من دخول الدولة المصرية إلى نفق مظلم والتهديد بضياع الوطن ، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم أثبت حجم وعيه وتقديره للمسئولية الملقاة على عاتقه عندما خرج ثائرًا ضد اختطاف وطنه وتبديل هويته، لينجح إلى جانب القوات المسلحة في تجاوز أحد أصعب الاختبارات التي تعرضت لها مصرنا الحبيبة طوال تاريخها، وجهود القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه وما بذل من تضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على الوطن.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، خلال الندوة، أن ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار وتنمية يأتي كأحد ثمار ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة عندما استطاعت مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها الوطنية وقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تحمل المسئولية كاملة لإنجاح ثورة الشعب وتجاوز تلك المرحلة الصعبة والحفاظ على الأمن القومي المصري والصمود رغم كل التحديات والمؤامرات التي تتعرض لها الدولة ، مؤكدا على ضرورة استلهام الشباب والأجيال الجديدة لروح ثورة 30 يونيو، لاستمرار مرحلة التعمير والبناء في كل المجالات، وتشييد الدولة المصرية الحديثة المتقدمة المستقرة ، لافتا إلى أن محافظة الأقصر شهدت طفرة تنموية في كل المجالات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والسياحة الامر الذي يعود مردوده علي كافة المواطنين في القرى والمدن.

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