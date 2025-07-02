التقنين والمتغيرات المكانية..محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز الملفين

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة، وملف المتغيرات المكانية والوقوف على نسب الإنجاز المحققة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأثنى المحافظ خلال الاجتماع على أداء المختصين بملف التقنين، مشيدًا بالجهود المبذولة على مستوى المراكز والمدن.

وأكد على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أهمية قصوى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تخدم المواطن وتحافظ على حقوق الدولة بإنجاز العقود ومعاينة كافة الملفات ورفعها على المنظومة لاستكمال دورة العمل لها وإزالة التعديات على املاك الدولة وعلى الاراضى الزراعية .

كما وجه عمارة ، الشكر لمنظومة المتغيرات المكانية ، مشيدًا بارتفاع نسب الردود على التغيرات.



ووجه بالرد يوميا على المتغيرات التى ترد من ادارة المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة المستجدات ، بما يعزز من ضبط الأداء ومتابعة التعدى على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء المخالف بصورة دقيقة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ونواب مركز ومدينة إسنا، بالإضافة إلى مديرة المكتب الفني، ومدير مديرية المساحة، ومدير إدارة الأملاك، ومدير منظومة التقنين، ومديري إدارات الإيرادات والتحصيل والشئون القانونية، ومدير وحدة الـ GIS، ومسئولي ملف التقنين والايرادات بالمراكز والمدن .