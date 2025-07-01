جولة ميدانية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة المشروعات الإنشائية ومعدلات التنفيذ

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بمدينة طيبة، في إطار حرصها على الدفع بعجلة الإنشاء والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء المستشفى الجامعي، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى الاطلاع على تطورات تنفيذ السور والمرافق والبنية التحتية للحرم الجامعي بمدينة طيبة.

واستمعت رئيس جامعة الأقصر إلى شرح مفصل حول نسب التنفيذ، وأكدت على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، مع الالتزام بالجدول الزمني للمراحل المختلفة.