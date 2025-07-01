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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير التعاون الدولي: محافظ الأقصر يقود المدينة لإنجازات تنموية متميزة

محافظ الأقصر يقود إدارة التعاون الدولى بالمحافظة لإنجازات تنموية متميزة لمحافظة الأقصر
محافظ الأقصر يقود إدارة التعاون الدولى بالمحافظة لإنجازات تنموية متميزة لمحافظة الأقصر
شمس يونس

في إطار دعم رؤية الدولة المصرية للانفتاح على العالم وتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية، شهدت محافظة الأقصر خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطًا دبلوماسيًا وتنمويًا غير مسبوق، قاده المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الذي حرص على تعظيم مكانة المحافظة كوجهة حضارية واستثمارية وسياحية عالمية، مستندًا إلى ما تملكه من إرث حضاري وموقع استراتيجي متميز.

دبلوماسية نشطة

من جانبها قالت فاطمة خضرى مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، إن  الأقصر شهدت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري سلسلة من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى مع ممثلي دول ومنظمات عالمية، وجاءت أبرز هذه اللقاءات على النحو التالي:

15 يونيو 2025: زيارة إنسانية للسيدة فاتوماتا باه بارو، أستقبل محافظ الأقصر بمطار الأقصر الدولي السيدة الأولى لجمهورية جامبيا، إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، حيث أعربت عن إعجابها بالخدمات الصحية المقدمة وأكدت أهمية التعاون في مجالات الصحة العامة.

30 مايو 2025: ألتقى المهندس عبد المطلب عماره مع السيناتور تيموثي باتريك شيهي، عضو الكونجرس الأمريكي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السياحة.

14 مايو 2025: استقبال السفير أوليجر فيديريكو مارتينسن، سفير الأرجنتين بالقاهرة، وتمت مناقشة فرص التعاون في السياحة والعمل الأثري. أعقب ذلك استقبال وفد صيني برئاسة السيد وي هاو، مدير إدارة تنظيم السوق بمدينة شنغهاي، لبحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.

6 مايو 2025: استقبال وفدين رسميين من سلطنة عمان ومن شركة "أرك بلان" الاستشارية، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين محافظة شمال الباطنة ومحافظة الأقصر، خاصة في إدارة المواقع الأثرية والتخطيط العمراني.

21 أبريل 2025: زيارة تشين ويجونج، عمدة مدينة تشينزن الصينية، لتفعيل اتفاقية التوأمة الموقعة منذ عام 2004، وبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتعليم الفني، والتخطيط الحضري الذكي.

20 أبريل 2025: لقاء مع بارت دي جروف، سفير بلجيكا بالقاهرة، تضمن مناقشة آفاق التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والتعدينية، والعمل على جذب مزيد من السائحين البلجيكيين إلى الأقصر.

27 فبراير 2025: استقبال السفير أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث توقيع اتفاقية تآخي مع إحدى المدن الأسترالية ذات الطابع السياحي والتاريخي، إلى جانب دعم التبادل السياحي والثقافي.

15 فبراير 2025: لقاء مع السفير محمد تريد بن سفيان، سفير ماليزيا بالقاهرة، لمناقشة التعاون السياحي والاستثماري، وقد أشاد السفير بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر.

2 فبراير 2025: استقبال الوزير لي يي، رئيس الاتحاد الصيني للفنون والآداب، حيث تم بحث أوجه التعاون في مجالات الثقافة، والفنون، والموسيقى، والعلوم، في إطار توسيع دائرة الشراكة الثقافية مع الصين.

19 يناير 2025: لقاء مع السفير عبد القادر عبد الله، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك بين البلدين.


ملفات دولية تعزز ريادة الأقصر

لم تقتصر جهود السيد المحافظ على الجانب الدبلوماسي، بل امتدت لتشمل التقدم بملفات دولية طموحة تحمل اسم الأقصر إلى المحافل العالمية، من أبرزها:

الترشح للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC):
حيث تم تقديم ملف شامل يعكس تقدم المدينة في مجالات التعليم المجتمعي، التحول الرقمي، دعم ريادة الأعمال، تمكين المرأة والشباب، والحفاظ على الحرف التراثية.

التقدم لجائزة لي كوان يو العالمية للتخطيط الحضري 2026:
وذلك بملف يعرض تجربة مدينة القرنة كنموذج للتنمية الحضرية المستدامة والتخطيط الذكي، في خطوة تعكس نجاح المحافظة في تنفيذ خطط تنموية متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية.


الأقصر على خريطة العالم

تعكس هذه التحركات المتواصلة رؤية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، في ترسيخ مكانة الأقصر كواحدة من أبرز المدن العالمية في مجالات السياحة، التراث، الثقافة، والاستثمار، مستندًا إلى سياسة الانفتاح والتكامل مع المجتمع الدولي، بما يواكب رؤية الدولة المصرية 2030 ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وتؤكد تلك الإنجازات أن الأقصر لا تكتفي بتاريخها العريق بل تصنع حاضرها بثبات، وتخطط لمستقبلها بخطى واثقة نحو العالمية.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

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