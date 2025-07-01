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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة لتوزيع مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر

استعدادات مكثفة لتوزيع مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر
استعدادات مكثفة لتوزيع مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر ، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية (ليلة القدر)، وذلك لبحث الترتيبات النهائية لتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك استعدادًا لتنظيم فعالية موسعة اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، لتسليم 52 مشروعًا متنوعًا ضمن المبادرات التنموية التي تنفذها المؤسسة داخل المحافظة.

شهد اللقاء حضور  محمد حسين بغدادي، وكيل الوزارة، وحسن عثمان، وكيل المديرية، حيث تم بحث آليات تسليم المشروعات وضمان استدامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وخلال اللقاء، قام محافظ الأقصر بتكريم ممثل المؤسسة تقديرًا للجهود المبذولة في دعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بالشراكة الفاعلة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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