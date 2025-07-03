وكيل تعليم الأقصر يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

تناول الاجتماع أبرز الاحتياجات الفعلية للمديرية والإدارات التعليمية المختلفة خلال العام الجديد، وذلك في ضوء رؤية الوزارة لتحسين كفاءة البنية التحتية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين.

وقد شارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات العامة والنوعية بالمديرية، حيث تم استعراض المقترحات والمطالب الأساسية، ومناقشة أولويات التنفيذ وفقًا لمخصصات الخطة الاستثمارية المعتمدة.

وأكد الدكتور صفوت جارح، خلال الاجتماع، على أهمية التخطيط المبكر ومراعاة الاحتياجات الواقعية على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.