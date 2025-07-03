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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يحتفي بجامعة الأقصر

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يحتفي بجامعة الأقصر
مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يحتفي بجامعة الأقصر
شمس يونس


استقبلت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أسامة أبونار، رئيس مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، وذلك على هامش مشاركته في تحكيم مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة بالجامعة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد محي حمزة، عميد الكلية، إلى جانب السادة الوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء لجان تحكيم المشروعات.

وخلال الزيارة، وجه الدكتور أبونار دعوة رسمية للجامعة للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان VS-FILM، والمقرّر تنظيمها في محافظة السويس خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، بأفلام الرسوم المتحركة ضمن مشروعات التخرج.

وفي لفتة تقديرية، أهدى رئيس المهرجان درع VS-FILM إلى الدكتورة صابرين عبد الجليل، تعبيرًا عن تقديره لدور الجامعة في دعم وتنمية مهارات طلابها، ولا سيّما في كلية الفنون الجميلة.

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